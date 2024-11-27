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基隆推山藥大餐限量百桌 11/28開賣每桌5500元

2024/11/27 17:19（11/27 17:31 更新）
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基隆市政府27日在基隆港海產樓舉辦「山藥大餐」記者會，市府表示，「山藥大餐」每桌有10道佳餚，市價新台幣6000元，優惠價5500元，限量100桌，28日上午9時開放訂購。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月27日
基隆市政府27日在基隆港海產樓舉辦「山藥大餐」記者會，市府表示，「山藥大餐」每桌有10道佳餚，市價新台幣6000元，優惠價5500元，限量100桌，28日上午9時開放訂購。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月27日
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市政府與農會聯合舉辦「山藥大餐」，將於12月7日晚間在基隆港海產樓登場，每桌有10道佳餚，優惠價新台幣5500元，限量100桌，明天上午9時開放訂購。

基隆市副市長邱佩琳今天在記者會表示，基隆山藥的品質和風味絕佳，市府將持續支持地方農產，期盼以這項活動為契機，促進基隆市的農業觀光與地方經濟發展。

市府產業發展處長林鼎超說，「山藥大餐」不僅是推廣在地優質農產的重要平台，更是一場融合山海特色的饗宴。透過這次活動，期盼讓更多民眾了解基隆山藥的價值，品味美食的同時，支持在地農業發展。

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產發處指出，「山藥大餐」以山藥的鮮甜、脆度與綿密口感，搭配其他新鮮食材，打造令人驚豔的山海饗宴，菜單包括以山藥為配角的魚肉米粉鍋，以及以山藥為主角的山藥白玉卷等10道佳餚，每道都讓人食指大動。

產發處表示，活動餐券將於明天上午9時，在基隆市政府產業發展處及基隆市農會同步販售，每處名額各50桌，每桌市價6000元，民眾只需繳交5500元，享優惠500元，每人限購2桌，餐券售完為止。（編輯：李錫璋）1131127

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