周杰倫將登大巨蛋開唱 議員憂違規寄物攤販搶商機

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北2日電）金曲歌王周杰倫5日將在台北大巨蛋開唱，但議員擔心，大巨蛋置物櫃僅60格，恐讓場外出現違規寄物攤販搶商機。台北市長蔣萬安表示，若發現將依法處理。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員柳采葳表示，台北大巨蛋5日將迎來第一場非體育賽事大型活動，預期會帶動演唱會經濟發展，但如同其他許多展演場館，大巨蛋場內置物櫃僅60格，嚴重不足。

她以台北小巨蛋為例，8月舉辦Super Junior演唱會時，主辦單位限制隨身物品的大小，但小巨蛋置物櫃只有100多格，場外就出現大量違規寄物攤販，收費從新台幣150元到250元不等，一晚估計可賺上萬元。

柳采葳指出，同樣情況也發生在台北流行音樂中心，表演廳沒有置物櫃，若演唱會主辦單位規定可攜帶入場的包包尺寸，場外就會出現違規的寄物攤販滿足觀眾需求，還有人提供運送行李或送周邊服務。

柳采葳說，高雄世運主場館之前舉辦韓團演唱會時，若發現場外有違規攤販，就會請警察局驅離，要求台北市若有相同情形，市府也應比照處理。

蔣萬安允諾，未來若發現非官方攤商將依法處理。台北捷運公司總經理黃清信則說，若預期會有大量寄物需求，將在小巨蛋室內規劃空間，讓主辦單位派員管理。

台北市體育局長王泓翔表示，目前沒有民眾反映大巨蛋置物櫃不夠，但會請遠雄巨蛋公司注意是否需要增設。（編輯：蕭博文）1131202