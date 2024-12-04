本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁 / 地方

台南獲贈全新救災指揮車 強化通訊調度效能

2024/12/4 12:04（12/4 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府消防局獲威致鋼鐵工業公司捐贈救災指揮車一輛，4日由台南市長黃偉哲（右）代表受贈。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月4日
台南市政府消防局獲威致鋼鐵工業公司捐贈救災指揮車一輛，4日由台南市長黃偉哲（右）代表受贈。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府消防局獲熱心企業捐贈救災指揮車一輛，今天由台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝牌，這輛全新救災指揮車配有完整無線通訊裝備器材，有助強化救災工作調度效能。

捐贈儀式上午於麻豆區台南市消防局第二救災救護大隊舉行，黃偉哲致詞表示，「工欲善其事，必先利其器」，政府資源有限，但民間力量無窮，感謝威致鋼鐵工業公司董事長郭素惠支持消防救災工作，捐贈價值約新台幣200萬元救災指揮車一輛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲指出，這輛救災指揮車備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，不但充實台南市消防救災能量，更增進災害勘查搶救效能，熱心企業義舉可說是台灣英雄，也是台南之光。

台南市消防局提供資料指出，這次捐贈的救災指揮車，有助消防人員於災害發生時迅速抵達現場，蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作指揮調度及部署，維護民眾生命及財產安全。（編輯：謝雅竹）1131204

黃偉哲
台灣隊世界12強賽奪冠 台南獎金總額加碼至580萬元台灣隊世界12強棒球賽奪冠 台南遊行引爆球迷熱情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：