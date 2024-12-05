本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄車站將完工 12/28首度公開秘密空間

2024/12/5 12:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄5日電）台鐵高雄車站歷經20年施工，將於年底完工；交通部鐵道局將於28、29日推出高雄車站導覽，首度公開車站秘密空間，14日開放報名，「從限定9¾月台進入高雄新車站魔法世界」。

交通部鐵道局近日在社群媒體臉書（Facebook）上公布期間限定的「高雄車站Open House」，首度公開車站秘密空間，報名民眾可一窺空調電機、超大型風機、水電管路等機房秘境。

鐵道局表示，導覽行程約40至50分鐘，民眾還可潛入管理隧道煙控及逃生的中央監控室、高雄站號誌系統的行車控制室，以及月台端末通往地面的逃生通道。

為慶祝高雄新車站即將完工，鐵道局免費導覽共有8場次，分別為28、29日的下午1時、2時、3時、4時。鐵道局指出，此次開放場域都是從未對外開放的空間，「民眾從限定9¾月台進入高雄新車站魔法世界，可能會發現藏匿在角落的秘密咒語 。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

限定導覽活動將於14日上午10時開放報名，當天會在「交通部鐵道局」臉書粉絲專頁公布報名連結；活動集合地點為高雄車站中央下沉式廣場普悠瑪服務台前，活動當天需帶身分證報到，12歲以下兒童需有完成報名的家長陪同。

此外，近日高雄車站已換上耶誕節裝飾，兩棟大樓試燈在夜晚吸引不少民眾拍照。高雄車站表示，隨著啟用時間倒數，各區域開放前都開始進入測試與檢修。（編輯：張雅淨）1131205

#高雄車站
#鐵道局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：