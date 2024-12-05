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中橫公路天祥至太魯閣口路段 恢復每日5次放行

2024/12/5 12:54（12/5 13:36 更新）
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颱風康芮造成台8線中橫公路東段再度受創，經公路局搶修後，5日起天祥至太魯閣口（台8線167.7k至184.5k）間恢復白天5次放行措施，圖為台8線179.5k上邊坡保護工程施工。（公路局東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年12月5日
颱風康芮造成台8線中橫公路東段再度受創，經公路局搶修後，5日起天祥至太魯閣口（台8線167.7k至184.5k）間恢復白天5次放行措施，圖為台8線179.5k上邊坡保護工程施工。（公路局東區養護工程分局太魯閣工務段提供）中央社記者張祈傳真 113年12月5日
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）颱風康芮造成台8線中橫公路東段再度受創，公路局11月5日搶通初期每日3時段放行，配合災修進度及居民出入需求，即日起恢復每天5時段放行，夜間維持預警性封路。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，颱風康芮造成立霧溪水暴漲，天祥以東多處道路遭洪流漫淹，受損嚴重，11月5日搶通後，陸續完成沿線道路坍方清除、路基缺口防護，持續進行0403地震及颱風災害復建工程。

太魯閣工務段評估工程進度，考量中橫公路天祥地區居民、業者農產運輸及出入需求，決議於今天起恢復白天5次放行措施。

台8線114.6k至167.7k關原至天祥路段，不分平、假日，每天上午6時至下午4時30分，視災修工區需要採機動管制，下午4時30分起禁止進入，實施夜間封閉管制。

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台8線167.7k至184.5k天祥至太魯閣口路段，不分平、假日，開放上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分共5時段放行，其餘時間禁止進入。

太魯閣工務段提醒，大禹嶺至太魯閣口方向，最晚要在下午5時前抵達天祥地區，避免錯過最後放行時段；若是太魯閣往大禹嶺方向，最晚需在下午3時放行時段通過砂卡礑隧道東口管制點。（編輯：張雅淨）1131205

#台8線
#中橫公路
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