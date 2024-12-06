楠梓藍田路道路刨鋪 車道瘦身行車更順暢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄6日電）高市楠梓區藍田路為高雄大學特區交通樞紐，高雄市工務局今天表示，近期完成刨鋪工程，改善總面積1萬2197平方公尺，並透過車道「瘦身」調整增設左轉道，提升整體行車順暢度。

工務局道路養護工程處表示，藍田路為藍田公園生活圈的往來要道，東端銜接益群橋，西向通往台17線；周邊有援中棒球場、楠梓足球場，以及多所中小學，另有即將改造完成「鹽山」特色藍田公園遊戲場。

近年來發展迅速附近知名量販店、連鎖餐飲業等商家林立，又受台積電進駐楠梓產業園區影響，都市成長與產業轉型帶動新一波人口進駐，人車流量大增。

工務局道路養護工程處表示，這次透過路面刨鋪翻新改善用路品質，並車道「瘦身」調整增設左轉道，提供更安全平坦道路環境，以及整體行車順暢度；同時調整車道配置增設左轉專用車道，減少因等待左轉車輛影響直進車流、車道變換切出導致來車追撞等情形，有效改善地方交通運輸效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

道工處道路工程科表示，針對藍田路刨鋪改善，從基本調查到施工，依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」落實施工標準化以確保道路品質，且藍田路因位處校園周邊，為降低施工對民眾生活造成不便，路面改善採「半半施工」辦理，靈活調配工班於2日內完工。

因應區域用路需求，道工處今年度已針對楠梓區後昌路、德民路、加仁路、南昌路、右昌街、加昌路等等路段進行刨鋪改善、路口改造完成，營造舒暢通行空間，增進通勤與物流路網便利性。（編輯：孫承武）1131206