OPEN大氣球遊行來了 高市提醒大眾運輸方便又安全

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）「2024 OPEN大氣球遊行」週六在高雄時代大道舉辦，交通局今天表示，現場不提供汽車停車位，會場周邊捷運、輕軌便捷，並將配合加開班次疏運，民眾可多加運用。

高雄市政府交通局運輸規劃科表示，輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站將視人潮啟動車站管制，為避免久候，建議民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運配合加密班距、減少候車時間。

配合活動場地設備搭設作業，交通局表示，時代大道全線及時代南一路、南二路北上部分路段已自3日起陸續啟動交通管制；活動當天在時代南一路、南二路、南三路、中華五路（光華四路至舊凱旋四路）、光華四路（西向，中山三路至中華五路）、成功二路（北上慢車道，時代大道至台糖加油站）分階段交管，並加強違規拖吊取締。

由於週末活動管制區域較大，周邊道路（成功二路、中華五路、中山三路、正勤路及凱旋四路等）將有車多壅塞情形 ，交通局建議用路人提前改道，或多利用公共運輸。

另外，為維護管制區內行人安全，時代大道周邊4處Youbike站點配合管制暫停營運，民眾可於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。

活動交通資訊可至交通局「轉動高雄青春夢」臉書粉專，或交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）查詢。（編輯：孫承武）1131206