彰化王功漁港4K即時影像上線 民眾可隔螢幕賞夕照

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影片來源：愛玩彰化 Changhua Travels

（中央社記者鄭維真彰化6日電）彰化縣政府去年推出八卦山大佛4K高解析度即時影像獲得好評，今年再推王功漁港即時影像線上看服務，民眾透過網路直播就能欣賞王功漁港夕照美景，並可即時得知潮汐、天候狀況。

彰化縣城市暨觀光發展處今天發布新聞稿指出，王功漁港位於彰化芳苑鄉西濱海岸線，以王功夕照及鮮蚵聞名，廣闊淺灘潮間帶孕育豐富生態，黑白直條紋造型的芳苑燈塔為知名地標，王者之弓橋則是絕佳觀夕照據點，去年榮獲漁業署「金鑑漁港」評鑑最佳人氣獎。

城觀處表示，縣府將即時影像設置於王功漁港最佳視野捕捉位置，芳苑燈塔、王者之弓橋均入鏡，透過4K高畫質影像可見潮汐變化、漁船出港、光影變幻等景色。

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此外，縣府為完整呈現美景，特別製作縮時攝影，讓民眾在短時間感受動態的漁村風貌，也供遊客即時了解潮汐和天候狀況，作為旅遊參考。

城觀處說，未來將持續擴展即時影像服務範圍，將更多彰化特色景點呈現在全球旅客眼前，民眾可上「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道，並關注彰化旅遊資訊網及官方社群平台，隨時掌握最新旅遊動態與活動資訊。（編輯：陳政偉）1131206