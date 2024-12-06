颱風季尾聲仍見「斷頭式」修樹 台東議員籲訂規範

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）今年颱風季已進入尾聲，但台東地區仍然看到很多「斷頭式」樹木修剪。台東縣議員簡維國呼籲縣政府儘速訂台東縣修剪樹葉作業規範。

台東四處可看到行道樹遭「斷頭式」修剪，雖然環保團體和民眾呼籲採取適當修樹，但每年的颱風季前，各鄉鎮還是不斷上演「斷頭式」修樹。

今年颱風康芮10月底過後，台東縣環保局在11月7日進行台東棒球場附近的樹木修剪，仍採「斷頭式」修剪，引起民眾錯愕；另外，生態工作者林耿弘也向媒體反映，颱風季已入尾聲，鄉鎮公所仍繼續「斷頭式」砍樹。

台東縣議會近日進行臨時會，民進黨籍縣議員簡維國昨天在縣議會審查農業處明年度預算時，要求農業處訂定台東修剪樹葉作業規範。

簡維國今天接受中央社記者訪問表示，台東縣行道樹管理自治條例第7條明定行道樹未經主管機關核准，不得任意修剪或砍伐。其實不只行道樹，台東還有許多的公有樹木比如說學校樹木、公園樹木等，都常常遇到修剪無據的困擾。

簡維國表示，尤其台東常遇颱風，颱風來臨前若沒有預先修剪樹木，常常衍生更多災情。再者沒有自治條例也讓有心修剪防災或是美化的樹木管理單位無法正式編列預算適時修剪。台東是觀光大縣，也是慢生活之都，美麗的各種樹木是不可或缺的，因此要求台東縣政府訂定修剪樹葉作業規範。

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林耿弘表示，不當的樹木修剪憾事在台東幾乎已是平常事了，須檢討行道路樹修剪規範制定的完善與否以及執行修剪樹木工作執行者具備相關研習證書、證照與否以及基本的知識。台東縣府不斷發生「砍頭樹」、「齊頭式」修剪，對於環境生態永續發展並沒有助益，相對是「綠色」城市的減分。

台東縣政府農業處表示，2022年起引用林業及自然保育署制定的景觀樹木修剪作業指引，多次行文各路樹管理單位參照修剪，會考慮統一訂定台東縣修剪樹木規範。（編輯：謝雅竹）1131206