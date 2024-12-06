議員指公共場所防針孔辦法修法慢 北市估年底公告

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市政府曾訂定公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，議員指出，此法已12年未修正，市府今年曾提修法但至今僅開1次會。北市建管處今天表示，估年底前公告，明年4月上路。

民進黨台北市議員林亮君透過質詢資料指出，爆出創意私房事件後，發現台北市府曾訂公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，市府在8月初提出應修正辦法，但至今僅開過1次跨局處會議，速度太慢，看不出市府積極作為。

林亮君說，調閱北市府局處對公共場所執行偵測針孔攝影稽查紀錄，如公園處每個月有1至2次都合格、文化局有派稽查員但無勾選檢查結果、觀光傳播局稱有檢查卻無法提供表格，顯示各局處稽查不積極。

她表示，市府應該重新規範偵查針孔攝影的公共場所範圍，並訂定複查流程及機制。北市府回應，1個月內提出具體修法內容。

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執行此管理辦法的台北市建築管理工程處長虞積學透過資料表示，當時因應偷拍事件，才訂定此暫行管理辦法，以防範公共場所被裝設針孔，至今受保護對象已不限於女性。

虞積學說，後續將針對此管理辦法修法，且有2重點，包含管理辦法提升為自治規則，明確規範公共場所的執行單位及歸類主管機關，後續將召開跨局處討論，並簽報府級裁示，估今年底前公告、明年3月底前完成修法、4月上路。（編輯：李錫璋）1131206