本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NHK：日本女星中山美穗傳死訊 警方發現陳屍家中
首頁 / 地方

議員指公共場所防針孔辦法修法慢 北市估年底公告

2024/12/6 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市政府曾訂定公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，議員指出，此法已12年未修正，市府今年曾提修法但至今僅開1次會。北市建管處今天表示，估年底前公告，明年4月上路。

民進黨台北市議員林亮君透過質詢資料指出，爆出創意私房事件後，發現台北市府曾訂公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法，市府在8月初提出應修正辦法，但至今僅開過1次跨局處會議，速度太慢，看不出市府積極作為。

林亮君說，調閱北市府局處對公共場所執行偵測針孔攝影稽查紀錄，如公園處每個月有1至2次都合格、文化局有派稽查員但無勾選檢查結果、觀光傳播局稱有檢查卻無法提供表格，顯示各局處稽查不積極。

她表示，市府應該重新規範偵查針孔攝影的公共場所範圍，並訂定複查流程及機制。北市府回應，1個月內提出具體修法內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

執行此管理辦法的台北市建築管理工程處長虞積學透過資料表示，當時因應偷拍事件，才訂定此暫行管理辦法，以防範公共場所被裝設針孔，至今受保護對象已不限於女性。

虞積學說，後續將針對此管理辦法修法，且有2重點，包含管理辦法提升為自治規則，明確規範公共場所的執行單位及歸類主管機關，後續將召開跨局處討論，並簽報府級裁示，估今年底前公告、明年3月底前完成修法、4月上路。（編輯：李錫璋）1131206

林亮君
北市社會局基層主管涉職場霸凌 當事人出面控訴花博飲食區噪音、髒亂遭詬病 議員盼北市府提配套
虞積學
議員批大巨蛋違法施工 北市建管處派員稽查未發現大巨蛋未完成公安申報 北市建管處開罰12萬必要時斷水斷電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：