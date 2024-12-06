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新北耶誕城主燈秀更新 德國市集飄濃濃異國風味

2024/12/6 20:40（12/6 22:06 更新）
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2024新北歡樂耶誕城持續展開，6日晚間揭曉第2支LED城堡燈光主秀，故事圍繞著「魔幻力量」主題。吸引不少民眾欣賞搶拍。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月6日
2024新北歡樂耶誕城持續展開，6日晚間揭曉第2支LED城堡燈光主秀，故事圍繞著「魔幻力量」主題。吸引不少民眾欣賞搶拍。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）2024新北歡樂耶誕城主燈秀今晚更換新內容，由德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺等人共同揭曉；德國耶誕市集也開幕，進駐多樣德式美食與商品市集，展現濃厚的異國耶誕氛圍。

「2024新北歡樂耶誕城」今晚於市府市民廣場揭曉主燈新秀，由德經處首席代表暨處長蘭依樺及市長侯友宜等貴賓共同參與公布。

以「魔幻力量」為主題的新秀，光彩炫目的視覺內容，吸引眾廣場不少下班、逛市集的民眾搶先欣賞與拍照。

觀光旅遊局說，LED城堡燈光主秀，即日起至114年1月1日，每天下午5時30分至晚間11時，每半點將播放主秀「奇幻宇宙」，整點則將播放主秀「魔幻力量」，將以沉浸式視覺饗宴，帶給民眾全新魔幻感受。

「魔幻夢境德國耶誕市集」今晚正式展開，吸引不少外國人與台灣民眾逛攤商，體驗德國香腸、熱紅酒、淋上番茄醬或黃芥末醬的小麵包，以及德國耶誕節家戶必備的點心「史多倫」。

觀旅局說，今天起至8日止，一連3天聚集超過50個德國文化特色攤位，盼讓民眾充分感受德國歷史悠久的耶誕市集氛圍與德式經典美食、德國耶誕歌曲演唱及耶誕節慶手作DIY活動。

市府說，「魔幻巨星耶誕演唱會」將於14日、15日舉行，將有18組表演卡司輪番登台開唱，相關資訊可以上官網查詢。（編輯：龍柏安）1131206

2024新北歡樂耶誕城6日晚間舉行主燈新秀記者會，公布最新LED城堡燈光主秀「魔幻力量」，故事環繞在祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者、元素探索者及耶誕老人之間，透過全新燈光秀帶給民眾嶄新魔幻感受。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月6日
2024新北歡樂耶誕城6日晚間舉行主燈新秀記者會，公布最新LED城堡燈光主秀「魔幻力量」，故事環繞在祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者、元素探索者及耶誕老人之間，透過全新燈光秀帶給民眾嶄新魔幻感受。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年12月6日
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