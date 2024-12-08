高雄茂林吊橋啟用 搭配搬運車補助提升農產運輸效能

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（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄茂林區布魯布沙吊橋改建拓寬啟用，加上農用搬運車補助計畫，提升地方農產運輸效能，而區公所舊辦公廳舍也將重建合併公托中心，市長陳其邁等人今天視察吊橋並出席動土典禮。

高雄市政府原住民事務委員會指出，去年颱風造成山區路段阻斷，民眾希望能購買車型小、馬力大又能暢行山間的農用搬運車，解決地方農特產運輸問題；後續推動農用搬運車補助計畫，1台要價新台幣18萬元至26萬元不等的農用搬運車，那瑪夏、桃源、茂林3原鄉總計購入203台，每台由中央及市府各補助1/3、民眾自付剩餘1/3車價，此補助方式為全台首例。

至於投入1250萬元拓寬改建的布魯布沙吊橋在今年上半年完工通行，從原來175公分拓寬至190公分，讓農用搬運車能順利通過，避免易致災路段阻礙農產運輸。

陳其邁表示，布魯布沙吊橋經修建後在今天舉行啟用典禮，配合農用搬運車補助計劃，盼讓原民部落農民能將辛苦栽種農特產，藉農運車快速送到消費者手中，並透過補助計劃減輕農民負擔。

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陳其邁及多名民意代表今天出席吊橋啟用典禮剪綵活動，並搭乘農用搬運車進行吊橋巡禮，後續眾人轉往茂林區公所舊址參加茂林區公所辦公廳舍動土典禮。陳其邁指出，區公所改建要結合綠建築、智慧建築，提供原鄉部落最好市政服務，並提供行政人員安心舒適便利的辦公處所。

茂林區公所表示，舊辦公廳舍在民國64年以磚造建成，為改善建物老舊及耐震補強，向中央爭取補助經費重建，在110年由內政部核定7000萬多元，將合併公托中心並融合現代化建築風格與環保元素，打造綠色、智慧公共空間，預計115年完工。（編輯：陳仁華）1131208