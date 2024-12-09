北市抽驗火鍋食材青江菜、蔥等10件不合格 辛殿富樂皆上榜

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）吃鍋季節到，台北市衛生局為此至辛殿麻辣鍋、Mo-Mo-Paradise、富樂台式涮涮鍋等多家餐廳，抽驗共60件火鍋常見食材，發現有10件產品不合格，包含3件青江菜及4件蔥。

台北市衛生局10月赴多家火鍋店、餐廳、市場等處執行火鍋料專案抽驗，帶回15件高風險蔬菜、15件火鍋料加工製品、10件豆製品、10件肉品、5件水產品及5件花生粉。

衛生局今天公布檢驗結果，60件產品中有8件蔬菜檢出殘留農藥超標，1件花生粉檢出黃麴毒素超標，1件豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸，皆已令販售地點下架並開罰來源廠商，來源屬外縣市者則移請當地衛生局處辦。

根據衛生局提供名冊，不合格產品包含辛殿麻辣鍋信義店的蔥、Mo-Mo-Paradise南港潤泰牧場及心心麻辣鍋的青江菜、士林區富樂台式涮涮鍋的蔥及豆腐等。

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此外，衛生局10月前往超市、賣場抽驗51件蔬果產品，其中19件檢出殘留農藥超標，包含6件香菜、2件青蔥、2件青江菜、2件紅鳳菜、2件木瓜、2件白蘿蔔、1件百香果、1件辣椒及1件茄子，皆已要求下架並處辦。

衛生局提醒民眾，為減少農藥殘留，最好優先選購當季蔬果，食用前先以流動清水沖洗根部、果蒂，再以水浸泡10到20分鐘，接著用流動清水沖洗2到3遍，烹調時也可將鍋蓋打開。（編輯：張銘坤）1131209