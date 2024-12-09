新北召開產發諮詢會議 侯友宜盼企業留下高齡員工

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府今天召開「新北市產業發展諮詢委員會」，市府會中針對中高齡就業等施政作為進行簡報，市長侯友宜表示，拜託業界要幫忙，鼓勵留下高齡員工。

市府今天召開「新北市產業發展諮詢委員會113年度第2次會議暨新北市工商發展投資策進會委員會」，包括鴻海、東森、遠東、馥華集團及南亞科技、威剛科技、億光等指派代表出席。

市府安排經發局及勞工局就「新北雙電力產業推動成果」及「中高齡就業」等議題進行簡報，兩大核心議題，除向產學界分享政策推動成果外，也說明2025年重點產業政策，強調明年會持續強化AI應用與智慧健康產業，與企業攜手讓新北經濟持續穩健發展。

為因應高齡社會造成的衝擊，侯友宜表示，市府雖推動中高齡者職務再設計及壯世代就業補助等政策，但中高齡就業的推動力道還不夠，推動力道還差很遠，應該強化。

他表示，若勞動人口減少的話，企業的競爭力就會相對減少。所以「我也要拜託我們的這些企業界的好朋友們，給我們多多幫忙」。

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侯友宜向業者喊話表示，市府鼓勵企業把很不錯的、還可以做的高齡員工，儘量能夠留下就留下來，政府補助只是一個方式跟手段，最重要的還是如何提供更優越的友善職場，讓這些長輩們能夠留下來，將有助智慧健康產業的發展。

他強調，中高齡的就業是市府很重要的一個推動方向。但還是要拜託企業去幫自己的員工，政府也會協助公司把員工家庭照顧或者心理諮商等工作做到位。做好心理衛生工作，關懷員工，尤其是近來出現霸凌等情事，更需業者強化輔導及健全員工的心理思考方向。（編輯：張銘坤）1131209