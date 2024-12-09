婦醫美診所手術亡 北市衛生局稽查設置標準合格

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）一名婦人7日到台北市中山區某醫美診所手術麻醉後不治，台北市衛生局今天到現場稽查設置標準皆合格，這家診所則表示會全力配合司法機關調查，並以最大誠意協助家屬。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍今天傍晚透過新聞稿說明，稽查結果確認診所設施設備與核准登記事項相符，當天負責手術及麻醉的吳醫師也有事先完成報備執行醫療業務，並親自執行此案的手術及麻醉。

陳怡龍指出，手術及麻醉是否須由2名醫師分別執行，要視不同手術類型及或病人情境判定，將針對此案函詢中央，另若此案醫師經法院判刑確定有業務過失，衛生局將依「醫師法」第25條規定移付醫師懲戒。

這家診所今天在門口貼上聲明，表示對於近期發生的這起憾事深感哀悼與不捨，診所一向秉持醫療專業，嚴格遵守法律規範及醫療常規操作，但過程中發生不可預期的風險，將全力配合司法機關調查，並以最大誠意協助家屬。

邱姓婦人7日到中山區某連鎖醫美診所施打電波拉皮，麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。（編輯：張銘坤）1131209