高雄28萬戶11日停水13小時 三民、左營等區受影響

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）台灣自來水公司第七區管理處表示，因三民區澄清路與澄和路口自來水管破管搶修，三民、左營、鳳山等區11日凌晨0時起停水13小時，總計逾28萬戶停水、逾30萬戶降壓。

自來水公司第七區管理處發布新聞稿表示，因辦理三民區澄清路與澄和路口特殊接頭自來水管破管搶修，施工須進行水中電焊修補作業，暫停淨水場加壓送水作業，預計停水時間為11日凌晨0時至下午1時共13小時。

停水區域包括三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、左營區、楠梓區、苓雅區、仁武區多里，停水28萬5186戶；壓降區域有三民區、鳳山區、左營區、鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區多里，壓降30萬2646戶。

管理處表示，此次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

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管理處指出，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制；提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

此外，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。（編輯：唐聲揚）1131210