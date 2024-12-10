花蓮震災紅單戶馥邑京華待拆 縣府爭取中央協助

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮市中和街馥邑京華大樓因0403地震受損，6棟建物10月經鑑定建議全數拆除，住戶及周邊居民抱怨至今沒有進度。花蓮縣府指出，縣府人力吃緊，仍在協調由中央專案協助拆除。

馥邑京華大樓共有6棟、150戶，0403、0423強震後大樓梁柱彎曲、2樓以下鋼筋變形，被列為紅單戶，花蓮縣政府委託技師評估，認為僅1棟需要強制拆除，住戶認為6棟建物地下室相連，只拆1棟會影響結構，經爭取行政院允諾由國土署列專案處理。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受中央社記者採訪指出，10月接獲國土署委託全國建築師公會、專業技師所做評鑑報告，認為地下室相連有危險，建議全數拆除。

鄧子榆指出，評估馥邑京華大樓6棟拆除經費約新台幣6000萬元，因四周緊鄰其他住宅區、拆除難度高，縣府災後復建工程多，人力不足，爭取由中央專案協助拆除工作。

馥邑京華大樓管委會監委黃展宏表示，中央已核定專案提供經費跟拆除技術，但現在都沒有進展，憂心再發生強震，會威脅鄰近社區安危，住戶希望能盡快拆除，進入重建階段。

也有附近住戶向民意代表投訴，不敢回家睡，怕大樓隨時會倒。

鄧子榆回應，花蓮有180多件紅黃單建物正在進行補強、修繕作業，接連颱風也增加災修工作，縣府人力實在吃緊。

鄧子榆指出，11月有跟國土署針對馥邑京華大樓拆除工作開協調會，希望中央能協助馥邑京華拆除工作，目前還沒有結論，會持續跟中央爭取，讓拆除工作早點進行。

對於附近居民憂心大樓結構不穩，鄧子榆說，受損最嚴重的A棟有做臨時性加固支撐，放置多個型鋼，民眾不用太擔心。（編輯：張雅淨）1131210