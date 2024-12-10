尾牙春酒鼓勵邀身障表演者 北市年補助最高5萬元

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）尾牙、春酒旺季到，台北市勞動局祭出每名表演者最多5000元、每年最高5萬元的補助，鼓勵企業邀請身障藝人到活動中演出歌唱、魔術或人像素描等技藝。

台北市勞動局今天發布新聞稿表示，台北市有許多優秀的身心障礙藝人，他們有豐富多元的表演類型，除了各式樂器演奏及歌唱外，還有人擅長捏造型氣球、畫Q版人像、川劇變臉及魔術等。

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為了提升身障藝人被發掘及肯定的機會，勞動局推出身障藝人表演推廣及補助，企業舉辦活動時找來領有台北市街頭藝人證或加入工會的身障表演者，即可申請每人最高新台幣5000元、表演費2分之1的補助，每年最多補助5萬元。

勞動局說明，補助計畫自111年底推出以來，2年間累計45家次企業申請，共邀請136人次身障藝人演出，鼓勵所有企業辦理尾牙、春酒或慶生會、員工餐敘等各式活動時，給予身障藝人舞台，讓活動精彩、溫暖又能落實企業社會責任。（編輯：張銘坤）1131210