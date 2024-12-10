新北耶誕城14日起連2天演唱會 市府祭交管分流

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」14日、15日登場，預期湧現大量人潮，新北警將採分階段分流管制，活動會場主要通道採一進一出動線分流，並祭出交通管制措施。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，本週末耶誕演唱會當天警方將在會場周邊幹道、出入口與主要通道沿線實施交通疏導及管制，並隨時視現場狀況調整。

新北交大表示，當新北市政府市民廣場人潮近8成滿，主要入口將採只出不進管制措施，讓活動人潮分流往其他出入口；停車場滿場時，將管制車輛進場，禁止排隊等候進場車輛占用道路。

新北交大也公布交通管制措施，活動期間縣民大道往土城方向下午3時到晚間11時禁止左轉新站路，漢生東路口內側第2車道調整為左轉車道，用路人需提前從漢生東路或到下一路口民權路左轉；市府周圍人行道下午4時到晚間11時禁止騎乘自行車，改以牽引通行，單車族配合改走外側車道；會場周邊新站路及新府路禁止停車線（黃線），上午7時到晚間11時禁止停車。

新北交大呼籲民眾搭乘捷運環狀線、板南線、高鐵、台鐵，或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車前往會場。（編輯：方沛清）1131210