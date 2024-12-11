黃偉哲造訪日本土浦市 水鄉櫻燈節行銷台南

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（中央社記者張榮祥台南11日電）日本茨城縣土浦市和台南市去年締結為友誼市，今年在霞浦湖畔舉辦水鄉櫻燈節時，更在「台灣祭」設置台南專屬攤位，台南市長黃偉哲日前也到訪行銷台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲8日晚上到訪土浦市水鄉櫻燈節行銷台南，提供台南觀光摺頁、水果文宣，魚頭君吊飾等台南特色小物則當作抽獎獎品，現場展示、試吃台南農特產品。

土浦市重視水鄉櫻燈節，事前大力宣傳，吸引大批人潮，土浦市長安藤真理子、議長島岡宏明及多名議員出席活動；黃偉哲也介紹台南是台灣歷史文化古都，台南和日本友誼深厚，感謝日本在台南0206地震及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間友好互助。

黃偉哲力推台南農特產品，包括在日本可購得的鳳梨、芒果、文旦、蜜棗等，也歡迎日本民眾到台南享用哈密瓜、芭樂等水果。

安藤真理子說，她去年夏天率團造訪台南，對多種品項芒果印象深刻。今年燈節規劃12月7日、8日「台灣祭」設置台南攤位，讓在地民眾感受正宗台灣氛圍及介紹台南，拉近兩市距離。

市府表示，台南市和土浦市希望促進雙方觀光、教育、物產等交流，讓茨城飛台灣定期航班更穩定。

土浦市鄰近日本第二大湖霞浦湖，311地震後振興地方，由民間團體發起燈節，今年是第13屆，為期1個多月活動可吸引逾10萬名遊客。（編輯：李淑華）1131211