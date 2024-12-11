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南投幸福GO交通服務3個月萬人搭乘 12/16起收費

2024/12/11 13:19
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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣政府在竹山鎮、鹿谷鄉、名間鄉推動「南投幸福GO」交通服務，今年9月至12月5日共發出3214班次、9846人次搭乘，縣府今天宣布正式通車，並預告16日起收費以利永續營運。

滿足偏鄉居民就學、就醫、採買等日常外出需求，縣府今年9月起在竹山鎮、鹿谷鄉、名間鄉推動「南投幸福GO」交通服務試營運，在無公車客運行經地區，或前後1小時無班次時段，提供全彈性預約接送服務，縣府今天辦理通車儀式，並宣布12月16日起正式收費。

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南投縣交通管理所統計，9月展開試營運至12月5日，共發出3214班次、累積9846人次搭乘，行駛總公里數達3萬9860公里，平均每班次超過3人乘車，為永續營運，依搭乘公里數採段次收費，最多收3段票，8公里內全票新台幣25元、半票13元，65歲以上長者可用敬老卡。

南投縣交管所表示，依鄉親搭乘需求滾動檢討服務，12月10日起竹山往林內固定路線，平日轉為彈性路線，避開公車時段配合民眾預約乘車，以建立更彈性運輸服務；另外，若需搭車前往外縣市，「南投幸福GO」服務中心提供轉乘資訊及接駁搭乘聯外客運。（編輯：謝雅竹）1131211

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