微型電動二輪車掛牌上路 新制1週花警取締88件違規

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）微型電動二輪車11月30日起須登記、領牌及投保才可上路。花蓮縣警局統計，新制上路1週取締88件違規，又以乘坐人數（禁止載人）超過規定占多數，將持續加強宣導及取締。

微型電動二輪車自11月30日起正式納管掛牌上路，車主必須完成強制汽車責任險投保，並至公路監理機關辦理驗車及掛牌手續，才能合法上路，未領用牌照上路經查獲者，依道路交通管理處罰條例可處新台幣1200元至3600元罰鍰，並將車輛移置保管，若未經型式審驗合格，將沒入車輛。

花蓮縣警局統計11月30日至12月6日間，微型電動二輪車違規取締共88件，其中乘坐人數超過規定45件最多，其次是未依規定領用牌照計16件。

花蓮縣警局呼籲，微電車領牌2年緩衝期已結束，警方與監理單位將持續辦理聯合稽查，針對微電車未懸掛牌照、未戴安全帽、駕駛未滿14歲等違規行為進行查處取締。

為避免民眾違規受罰，花蓮縣警局也將透過學校講座、社區活動等加強交通安全宣導，提醒民眾騎乘微型電動二輪車務必遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1131211