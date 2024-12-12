結合學者林火研究 南投林業分署傳承滅火技術

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投林業分署結合學者林火研究，今天辦理滅火訓練，包含火拍滅火、幫浦滅火、引火回燒，也記錄燃燒擴展速度、火焰高度及溫度，今天測得林火高度逾2公尺、溫度達攝氏400度。

強化森林救火技能，農業部林業及自然保育署南投分署結合執行國家科學及技術委員會計畫，今天在南投縣信義鄉巒大事業區第88林班舉行滅火技術教育訓練，現場配合學者研究，由資深護管員將火拍滅火、幫浦滅火、引火回燒透過實務操作傳承給新進護管員。

南投林業分署長李政賢表示，民國110年至112年南投縣發生86起森林火災，南投分署每年舉行防火整備及吊掛訓練，因應森林火災救災任務；森林火災多發生在水源取得不易地區，因此實務主要以開闢防火線阻隔燃料，避免火勢擴散。

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農業部林業試驗所博士潘孝隆說，所有森林火無論是整個樹冠如火炬般燃燒，或讓人無法預測行蹤的地下火，都是從地表枯枝落葉、腐植層、低矮灌叢所承載的地表火擴展出去，因此，了解與熟悉地表火行為表現，有助救火隊員在保障自身安全前提下積極滅火。

南投分署指出，可模擬林地地表燃燒來熟悉林火，今天演練與國立台灣科技大學、林試所的地表燃料火燒試驗結合，從高山易燃燒的二葉松林地到淺山常見孟宗竹林取燃料樣本，模擬地表不同厚度燃料乾季狀態，並記錄燃燒擴展速度、火焰高度及溫度，估計火燒強度做為未來森林滅火決策參考，也訓練新進隊員。（編輯：李淑華）1131212