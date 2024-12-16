加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院初審選罷法 禁止公布民調從投票前10日縮短為3日
首頁 / 地方

壯寶列車啟航 侯友宜：世壯運剩3000名額

2024/12/16 14:50（12/16 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（中）16日出席淡海輕軌壯寶列車首航記者會，並宣傳2025雙北世界壯年運動會。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
新北市長侯友宜（中）16日出席淡海輕軌壯寶列車首航記者會，並宣傳2025雙北世界壯年運動會。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北16日電）2025雙北世界壯年運動會明年5月17日到30日登場，新北市長侯友宜今天搭乘壯寶列車時說，世壯運已有2萬7000人報名，還有3000名額，他也透露報名桌球項目。

侯友宜上午出席淡海輕軌壯寶列車首航記者會，宣傳世壯運。侯友宜表示，2025世壯運是新北明年盛事，賽事涵蓋籃球、木球、槌球等35種項目，不論是退役國手還是滿腔熱血的民間體育團體，都將串聯在一起，他也將站上賽場。

侯友宜表示，為讓更多人知道雙北世壯運，桃園機場捷運2輛壯寶列車已在6日起跑，環狀線及板南線壯寶列車也接力啟航。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

壯寶列車外觀以壯寶圖像彰顯活潑熱情風格，侯友宜呼籲民眾把握剩下的3000名額，在明年2月前報名參與，「運動不僅讓身體健康，也讓人生充滿無限、充滿樂趣。」

新北市政府體育局表示，民眾搭乘輕軌壯寶列車到紅樹林站及漁人碼頭站，可索取限量壯寶造型祈福卡，共6款造型，且拍照上傳到「新北運動聚點」臉書（Facebook）粉絲團留言，就有機會拿到超商禮券，詳情可上「新北運動聚點」臉書粉絲團查詢。（編輯：張銘坤）1131216

新北輕軌淡水漁人碼頭站16日舉行壯寶列車首航記者會，列車外觀以壯寶圖像彰顯活潑熱情。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
新北輕軌淡水漁人碼頭站16日舉行壯寶列車首航記者會，列車外觀以壯寶圖像彰顯活潑熱情。中央社記者趙敏雅攝 113年12月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：