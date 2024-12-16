壯寶列車啟航 侯友宜：世壯運剩3000名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北16日電）2025雙北世界壯年運動會明年5月17日到30日登場，新北市長侯友宜今天搭乘壯寶列車時說，世壯運已有2萬7000人報名，還有3000名額，他也透露報名桌球項目。

侯友宜上午出席淡海輕軌壯寶列車首航記者會，宣傳世壯運。侯友宜表示，2025世壯運是新北明年盛事，賽事涵蓋籃球、木球、槌球等35種項目，不論是退役國手還是滿腔熱血的民間體育團體，都將串聯在一起，他也將站上賽場。

侯友宜表示，為讓更多人知道雙北世壯運，桃園機場捷運2輛壯寶列車已在6日起跑，環狀線及板南線壯寶列車也接力啟航。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

壯寶列車外觀以壯寶圖像彰顯活潑熱情風格，侯友宜呼籲民眾把握剩下的3000名額，在明年2月前報名參與，「運動不僅讓身體健康，也讓人生充滿無限、充滿樂趣。」

新北市政府體育局表示，民眾搭乘輕軌壯寶列車到紅樹林站及漁人碼頭站，可索取限量壯寶造型祈福卡，共6款造型，且拍照上傳到「新北運動聚點」臉書（Facebook）粉絲團留言，就有機會拿到超商禮券，詳情可上「新北運動聚點」臉書粉絲團查詢。（編輯：張銘坤）1131216