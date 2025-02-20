加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市議員陳怡君涉詐助理費 士院改裁定羈押禁見
首頁 / 地方

三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

2025/2/20 15:49（2/20 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（後左2）20日在三峽區主持行動治理座談會時說，長福立體停車場正辦理專案規劃，初步評估提供15格大型車位、196格小型車位，希望提高老街周邊停車量能，解決停車亂象。（新北市政府提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月20日
新北市長侯友宜（後左2）20日在三峽區主持行動治理座談會時說，長福立體停車場正辦理專案規劃，初步評估提供15格大型車位、196格小型車位，希望提高老街周邊停車量能，解決停車亂象。（新北市政府提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市長侯友宜今天在三峽區主持行動治理座談會時說，長福立體停車場今年1月決標，正辦理專案規劃，預計提供15個大型車位、196個小型車位，盼解決假日老街車潮壅塞情形。

侯友宜上午在三峽區舉辦行動治理座談會，率新北市政府各局處首長與三峽區各里長交換意見。侯友宜致詞時說，三峽幅員遼闊，也是民眾登山、溯溪熱門地區，「有颱風來，我都剉咧等」，市府團隊持續強化各項基礎建設，滿足民眾需求。

侯友宜指出，隨著捷運三鶯線今年底完工，明年初通車，相信會為三峽帶來不同面貌，另外，長福橋改建及長福立體停車場興建，將優化三峽老街交通環境。

針對長福橋改建工程，新北市政府水利局表示，長福橋在民國113年11月15日開放人行便橋通行，主橋預計114年底開放部分通行，全案預計115年完工，工程經費新台幣9.19億元，中央補助4.5億元，完工後將提供寬廣通行空間，符合觀光人潮眾多時使用需求。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於長福立體停車場工程進度，新北市政府交通局說明，預計今年規劃出設計藍圖，工程經費5.78億元，由中央補助2.16億，初步評估提供15個大型車位、196個小型車位，希望提高老街周邊停車量能，解決停車亂象。

會中多名里長關心國光青年社會住宅2期進度，新北市政府城鄉發展局表示，工程設計共921戶，並規劃設置托育中心、幼兒園及托老中心等多元社會福利設施，預計3月完工。（編輯：方沛清）1140220

侯友宜
鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用新北2歲男童疑受虐 警方將其父母移送檢方偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：