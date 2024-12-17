南科園區帶動善化發展 台南市府加快公共建設

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市善化區近年在南科園區帶動下發展快速，市府加快公共建設，位於鬧區的東關頂街聯合里活動中心今天啟用，台南市長黃偉哲表示，將持續辦理各區里活動中心新建或改建。

黃偉哲在啟用儀式致詞表示，近年因原物料上漲等因素，包括活動中心等許多公共建設，工程經費都需要因應編足才能順利完工，感謝中央補助經費與在地立委支持，以及議員們全力相挺，才能讓工程順利完成。

黃偉哲指出，社區活動中心提供居民良好運動休閒、情感交流活動空間，平時可開設家政或才藝班等，有婚慶時則可舉行辦桌，不僅提升在地民眾的居住環境品質，對於促進社區凝聚力與向心力，更有極大幫助。

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黃偉哲說，市府將持續傾聽在地心聲，逐步辦理各區里活動中心改善及新建工程，提供民眾更優質公共生活空間。

台南市政府提供資料指出，東關頂街聯合里活動中心為地上3層樓建築，採用綠建築銀級標準，內部規劃1樓為活動中心禮堂、居民活動使用空間，2、3樓為里辦公處及多功能空間，總樓地板面積為971.94平方公尺（約294坪），可用來辦理各項公益、文化與教育性活動。1131217