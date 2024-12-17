吳寶春回母校頒獎學金 期勉學子永不放棄

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）世界麵包冠軍吳寶春以母親之名創辦陳無嫌教育基金會，今天在母校屏東縣內埔鄉崇文國民中學舉行頒獎典禮，39名學子獲獎，吳寶春期勉學子要相信自己且永不放棄。

吳寶春與屏東縣長周春米都出席頒獎典禮，吳寶春表示，感念求學時師長照顧，也透過自身經歷期勉學子克服困境，專注學習，就如他「以麵包閱讀世界」理念創立吳寶春麥方店，每年都為自己選定1個目標全力以赴，一點一滴朝夢想前進，更在未來有能力時懂得感恩，取之於社會、用之於社會，創造善循環。

吳寶春也分享最新麵包作品給受獎學生，期待所有人都能咀嚼、享受用心努力成果。

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周春米說，吳寶春的努力是學習最佳代言人，彰顯技職教育價值，更以實際行動回饋故鄉，相信教育是最好的長期投資，這分心意值得肯定，相信能啟發更多人投入公益，共同為屏東教育環境注入力量。

她說，屏東是孕育夢想土地，只要懷抱希望，無論學術或技職領域都能找到實現夢想舞台。未來將持續加強技職教育推廣與資源支持，讓更多學生無懼環境限制，發掘潛能、成就自我。（編輯：李明宗）1131217