屏東生育津貼加碼 第2名新生兒調升至3萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣為鼓勵縣民提高生養意願，去年發放生育津貼每名新生兒新台幣2萬元。縣長周春米今天宣布，明年1月1日起再加碼，第2名以上新生兒生育津貼調升為3萬元，減輕家庭負擔。

屏東縣政府今天舉行「加碼好孕 幸福All in屏東」生育津貼發放記者會。周春米會中指出，屏東民國111年出生人數為3749人，去年起發放生育津貼每名新生兒新台幣2萬元，全縣出生人數為4260人，較民國111年增加511名新生兒；今年截至11月底出生人數也比民國112年同期增加148人，連續2年出生人口數呈現正成長，可見民眾支持與肯定屏東縣的友善育兒政策。

周春米表示，明年起第2名新生兒再加碼1萬元，等於第2名以後的新生兒可領3萬元生育津貼。

周春米說，屏東安心育兒手冊跨局處整合屏東育兒福利與衛教資訊，讓爸媽一書在手、優雅育兒，內容豐富包括每人80小時到宅母嬰照護月嫂服務、提供價值6000元的孕婦產檢交通補助車券等，未來將持續建置更完善的托育托幼等，減輕育兒家庭負擔。

已經懷上第3胎的吳姓孕婦說，剛好可以用在月嫂到宅服務，產後可以獲得適當的休息。

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民政處提及，民國112年1月1日以後出生新生兒，在屏東各戶政事務所辦理出生或初設戶籍登記，父或母已設籍並實際居住屏東滿1年，且申請補助時持續設籍者，每名新生兒發給生育津貼新台幣2萬元。

民國114年1月1日以後出生的第2名以上新生兒，再加碼1萬元。於新生兒出生隔天起6個月內，向申辦出生或初設戶籍登記的戶政事務所（辦公室）提出申請。與各鄉鎮市公所發放的生育補助並不排斥，只要符合資格，皆可同時申請。（編輯：李淑華）1131216