全民運屏東奪76面獎牌 周春米頒上千萬元總獎金

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣代表隊在2024全民運動會奪76面獎牌，創下屏東最佳戰績，縣府今晚舉行頒獎典禮，由縣長周春米頒發總獎金新台幣1077萬元，期望未來再創佳績。

2024全民運動會落幕，屏東縣代表隊拿下31金23銀22銅，共76面獎牌，為表揚績優單位、優秀運動員及教練，縣府今天晚間舉行頒獎典禮，有25項競賽種類、358名選手及教練選手獲獎。

周春米會中致詞表示，縣府承辦2024全民運動會，共派出851名隊職員及選手參加，角逐28項種類比賽，創下屏東縣參加全民運動會最佳戰績，競賽總積分名列大會第6，非六都第1，更奪下大會「考試院長獎」，358名績優選手及教練獲得總獎金高達1077萬元，也是屏東參加全民運動會最高獎金紀錄。

周春米說，屏東將在六推客家文化園區旁建置網球中心、棒球春訓基地，並有韓國球團已來接洽，充分表達想要把屏東當作韓國職棒球隊春訓基地目標，目前正進行土地變更等相關計畫；另外，國際棒球場也將在年底動工，完工後可更加完善屏東體育環境並帶動周邊各項產業發展。

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縣府表示，頒發千萬獎金中，滑輪溜冰隊是屏東隊最大奪金庫，獎牌數及獎金居代表隊之冠，共獲得9金5銀2銅，總獎金逾200萬元；其次是躲避球團體賽，躲避球隊在長達1年半縝密訓練下，最終將男子金牌、女子銀牌留在家鄉，獲獎金共159萬元。

體育發展中心表示，金牌是留給努力的人，對教練及選手們力拚獎牌企圖心及奮戰精神給予高度肯定，未來將持續提供選手最佳訓練環境，作為選手奪牌最佳助力，讓選手無後顧之憂持續創造佳績。（編輯：陳仁華）1131215