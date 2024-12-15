屏東毛小孩「聖誕派對」 飼主精心裝扮萌寵同樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣政府今天下午在屏東縣動物之家舉辦「寵愛相隨．聖誕野餐Party」，吸引50組毛孩參加，飼主精心裝扮萌寵，應景換上耶誕服飾出席，在大草地上同樂。

「寵愛相隨．聖誕野餐Party」下午2時在動物之家寵物萌公園登場，限量50組，在開放報名後短短1週就額滿，現場也開放民眾自行攜帶野餐用品一同參與。活動結合耶誕溫馨氛圍，有多元豐富的毛孩闖關遊戲及好物市集。

屏東縣長周春米出席活動表示，活動結合寓教於樂元素，充分展現縣府對動物友善重視與愛護；動物之家自今年6月30日啟用後就投入資源及經費，包括引入外部合作夥伴如愛狗人協會、大仁科技大學，以及在野生動物救傷方面非常在行的野灣協會等。

周春米說，活動邀請各合作夥伴一起設攤宣導，共同展現動物之家活力，未來也將繼續完善動物之家，打造屏東縣動物保護及保育工作新氣象。

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟接受媒體聯訪指出，統計今年至目前為止，動物之家領養率約9成4，除了在園區內辦活動，也會把貓狗帶出去增加領養機會，更呼籲飼主要盡到飼養責任。（編輯：張雅淨）1131215