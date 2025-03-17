紐西蘭羅托路亞市長拜會屏縣府 深化南島文化等合作

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）紐西蘭羅托路亞市長塔妮亞．塔普賽爾（Tania Tapsell）今天拜會屏東縣府，縣長周春米率團隊會晤，深化雙方在教育、永續發展、南島語族文化傳承及基礎水利建設等面向合作。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，去年8月，與紐西蘭羅托路亞市簽署MOU，今天羅托路亞市長塔妮雅．塔普賽爾在台裔市議員王飛雪陪同下拜會，周春米率領團隊會晤；此次關注水利基礎建設經驗交流，團隊長年致力於提升水資源調度與永續利用，近年更借鏡國際經驗，推動大潮州地下水人工補注湖及建功伏流取水站等，羅托路亞市在自然資源管理與水資源利用方面，同樣也有豐富經驗值得借鏡，期望未來深化合作，透過技術交流與策略共享，共同提升城市治理能力。

周春米會中表示，自雙方MOU簽署以來，屏東與羅托路亞市互動頻繁，去年10月王飛雪曾回訪屏東，促進雙方在教育領域合作，此次塔普賽爾來訪，強化雙邊友好關係與多領域交流，並進一步推動南島文化交流、城市永續發展及青年創新計畫，為雙方合作開創新局面。

周春米指出，羅托路亞市與屏東縣不只面積接近，觀光產業與農業蓬勃發展，同樣也有豐富族群文化，羅托路亞市的毛利文化聞名全球，屏東縣也有豐富排灣族、魯凱族文化，除找到彼此文化歸屬感，也希望在未來有更多原民文化上合作，攜手推動南島語族文化傳承，讓原民藝術更加發揚光大。

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塔妮雅．塔普賽爾表示，羅托路亞市的觀光與民生基礎建設日益茁壯，且逐步以深層傳統文化帶入觀光，屏東不論是文化底蘊、多元族群、觀光發展各方面發展，都相當值得借鏡，未來將促進屏東與紐西蘭間原民發展、環保永續、觀光等領域經驗交流，也希望在屏東能締結姊妹學校，讓文化交流種子向下扎根。

縣府提及，此次安排羅托路亞市團隊參訪屏東青創中心，塔妮雅．塔普賽爾對屏東青年創意與活力感到驚艷，並期待未來促成更多合作，同時也提及文化交流重要性，希望有機會透過音樂與藝術等文化活動，展現南島文化深厚底蘊，進一步促進兩地連結。（編輯：陳仁華）1140317