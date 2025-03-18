加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市安置傷人比特犬 動保處：若具攻擊性不排除安樂死
首頁 / 地方

屏東鄭成功廟生活空間啟用 周春米：凝聚客家感情

2025/3/18 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣政府與客家委員會攜手推動「麟洛鄉鄭成功廟棚架下的生活空間計畫」，今天舉行啟用典禮，屏東縣長周春米表示，信仰中心兼活動聚會功能，讓客家親感情更凝聚。

麟洛鄉鄭成功廟生活空間斥資新台幣逾1500萬元，新建工程以打傘遮蔭概念作為棚架下空間設計主軸，打造寬12公尺、高7公尺以混凝土結合鋼構棚架空間，多功能棚架空間提供地方未來辦理各項活動場域，照明系統也提升，夜間也能使用棚架下空間。今天舉行完工啟用儀式。

周春米出席並表示，這是麟洛鄉親很重要的生活空間，孩子可以打球、長輩也可以活動，透過整建讓空間功能融合社區，完工後延續鄭成功廟宗教文化中心及舉辦聚會相聚活動等，讓客家鄉親感情更凝聚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為傳承麟洛鄉文化故事，在棚架側邊設置繞境陣頭陳列室，除展示及保存具有價值性或特殊性文物，同時增設以「王爺奶奶回娘家」為主題的「文化故事藝術裝置」，讓遊客更了解典故，增添空間營造趣味性；除棚架下空間，棚架前方空間，以「源起、圓起、緣起」的六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。

縣府提及，鄭成功廟是麟洛鄉的特色地標，廟方在民國71年創設圖書館，供鄉內學子讀書自習空間，因建築老化需修繕，為保留客家人注重教育，晴耕雨讀，敬字愛書文化傳承精髓，工程將館內斑駁牆面重新油漆，更換照明設備、保養通風設施及施作外牆飾板解決漏水問題，透過優化空間環境，重拾地方讀書風氣及文化涵養。（編輯：郭諭儒）1140318

周春米
紐西蘭羅托路亞市長拜會屏縣府 深化南島文化等合作林郁婷應邀屏東婦女節講座 分享堅持夢想克服挑戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：