農村水保署輔導農村好店 融地方元素打造新亮點

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）農村發展及水土保持署成功輔導94家「農村好店」，其中台東「脫線牧場」在空間設計和餐飲改造上加入地方元素，吸引年輕人和背包客。

農業部農村發展及水土保持署自民國111年起試辦「農村好店輔導計畫」，至今已邁入第3年，成功輔導94 家農村好店。這項計畫首次結合農民與專業團隊力量，透過整合店家想法，對在地需求量身打造農村好店，從空間改造到行銷創新，讓農村經濟與文化價值大放異彩。

參與計畫訪視的專家、國立勤益科技大學文化創意事業系副教授顏加松對此計畫表示肯定，他今天接受中央社記者訪問表示，「農村好店輔導計畫」的最大亮點是整合農民的需求與想法，讓店家能真正反映在地特色，銷售空間也更貼合農民的經營目標。

他說，農村發展的潛力無窮，透過這項計畫，已經為農村經濟與文化的雙重活化開創了可能性。未來若能進一步佈局數位化與永續旅遊，這些農村好店將成為帶動農村發展的核心力量。

他舉例，位於台東縣鹿野鄉的「脫線農場」是一個成功案例的縮影。在計畫輔導下，「脫線農場」重新規劃空間設計，不僅提升整體環境質感，還吸引更多遊客造訪，尤其是年輕背包客群體也紛紛慕名而來。

顏加松表示，在農村發展與水土保持署3年的努力下，「農村好店輔導計畫」協助不同店家針對自己的需求定位，透過資源整合與專業指導，讓每間店都找到屬於自己的獨特故事。不僅改造了硬體空間，還提升了農村的品牌形象，進一步吸引國內外旅遊市場的目光。

脫線農場負責人表示，「農村好店輔導計畫」讓農場不再只是靜態展示，而是成為兼具教育、娛樂和文化交流的多功能空間，讓農村真正動起來，經濟活起來。

農村水保署未來也將藉由更多資源支持來持續推動農村發展，讓每一間農村好店都能在地文化與國際市場間找到自己的定位，展現台灣農村的無限可能。（編輯：謝雅竹）1131219