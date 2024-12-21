球棒和漂流木獲新生命 台東在地工匠打造創意凳椅

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）曾經揮灑過汗水的球棒，離開山林的漂流木，台東在地工匠將它們結合，賦予新生命成為創意平凳椅，同時為慶祝台灣棒球世界冠軍殊榮，紀念版限量發售。

台東縣政府原住民族行政處主辦，在台東波浪屋15號店「LiMA有藝思」推出一系列在地特色的創意商品，其中一款特別引人注目的商品就是由回收棒球棒和漂流木製作的限量創意平凳椅。

LiMA有藝思負責人今天接受中央社記者訪問表示，這是集結原住民創作者及手作商品的品牌，秉持環保、創新與在地文化的核心價值，這次將回收的棒球棒與漂流木巧妙結合，並由設計師依照人體工程學比例精心設計，打造出既實用又具藝術感的平凳椅。

他說，透過回收棒球棒，這些曾經在賽場上揮灑過汗水的器材，得到了全新的生命，轉化為充滿故事與意義的創意家具。每個細節結合了當地工藝師傅的巧手與匠心，從選材到設計，都體現了台東原住民對自然與傳統的尊重，以及對未來創新設計的追求。

他說，每一款椅子都承載著台東在地的特色，兼具工藝美學與環保理念，展現出創作者的巧思與對自然素材的尊重。不僅是對棒球運動的致敬，也是對台東在地工匠與自然素材的尊重，希望將這些元素融入每一件作品中，並與台灣的世界冠軍榮耀一同分享。

為向台灣棒球世界冠軍致敬，LiMA有藝思特別在這次發售的平凳椅系列中推出了紀念版，將以「世界冠軍」的設計元素作為裝飾，並進行限量發售，期盼能夠吸引棒球迷與收藏家前來搶購。

「LiMA」原創品牌由原住民族委員會成立，台東據點則位於台東波浪屋15號店「LiMA有藝思」，專注蒐羅最具獨特性與創意的原住民手作商品。（編輯：謝雅竹）1131221