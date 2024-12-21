新北田寮洋推友善耕作棲地 豐富生態成候鳥驛站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市農業局指出，貢寮區田寮洋是東北角重要米倉，除友善耕作也營造成適合水鳥棲息及覓食地，次生林發現畫眉蹤跡及猛禽等食物塔中高階消費者，完整生態系統成為候鳥驛站。

新北市農業局長諶錫輝今天表示，推動友善與有機耕作面積共639公頃，約占新北耕地面積4%，廣邀年輕農友加入自主經營管理，達到永續經營專區。

他以貢寮田寮洋地區為例，推出水鳥保育理念的「信鳥到站」環境友善品牌，今年輔導「羽豐米」在地生產鏈，讓農民在收割後，就地烘穀、碾米、包裝加工，以提升收益進而轉作友善耕作及維護候鳥棲地。

諶錫輝指出，新北市府與農業部林業及自然保育署合作，補助田寮洋地區農民以人工刈草取代除草劑，創造無農藥的友善環境，10公頃的合作田區提早翻犁並蓄水，營造水鳥棲息及覓食的泥灘地。

農業局回應中央社記者詢問表示，棲地可讓候鳥休息、吃飽喝足、羽翼豐滿，展開下一段旅程。監測紀錄發現翻犁後的稻田，吸引雁鴨、鷺鷥，埤塘有小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨等，每年10月還有「國慶鳥」灰面鵟鷹等猛禽過境。

除「國慶鳥」灰面鵟鷹外，農業局指出，觀察到長草地有黑頭文鳥、斑文鳥，次生林有五色鳥、小彎嘴畫眉等蹤跡。

農業局表示，鼓勵農友使用有機肥，以草生栽培維持作物間的行株距，彼此共生降低病蟲害、減少用藥，草的根部能吸附養分、改善土質，增加田地保水及供肥能力，進而提升土壤碳匯。

除了貢寮區，農業局指出，還輔導金山區友善環境耕作，並補助有機質肥料與秧苗，維持棲地生物多樣性，生產的「彩田米」提供給在地學童營養午餐，互利共好。（編輯：戴光育）1131221