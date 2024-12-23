屏大原專班組團產學合作 收錄5族歌曲出專輯

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）國立屏東大學原住民專班學生組團與無虞音樂工作室產學合作，歷時1年製作，收錄5族歌曲，發行「尋．歌」專輯，讓原住民族音樂與藝術攜手，推動文化傳承創新。

「尋．歌」專輯由無虞音樂工作室製作人維恭．魯那登與原專班產學合作，20日已發行，10首歌曲中收錄了包含排灣族、魯凱族、泰雅族、阿美族及布農族等5族歌曲，這些歌曲皆是來自於原專班「古源穗文化藝術團」與「Sapuz布農族群學生會」學生自主學習成果。今天舉行發行首唱記者會。

屏東大學提及，歷經1年採集、編曲、演唱、企劃及設計等，皆由原專班學生與行政團隊合作完成；錄製部分則透過專輯製作課程中，維恭．魯那登、孫惟傑及專業樂手加入，以實際參與為教材，共同推動專輯發行。

此次發行不僅讓熱愛歌唱、樂器與表演的學生得以展現才華，更藉由參與專輯製作過程，深化產學合作連結，不僅是文化傳承與詮釋，更凝聚專班學生與部落的心。

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屏東大學為推動全民原教，由原專班主任郭東雄邀請賈比恩畫畫小空間老師黃皓哲共同合作，於屏師校區敬業樓東側牆面彩繪「Paiwan（排灣）、Rukai（魯凱）生命輝映」壁畫，透過原鄉部落普遍應用於公共空間彩繪部落文化歷史故事。

郭東雄表示，壁畫得以順利完成，要感謝學校大力支持，不僅是全民原教重要新起點，更為校園增添了濃厚文化氣息。希望這幅壁畫能啟發更多師生了解與珍視多元文化，並共同守護文化根源。（編輯：謝雅竹）1131223