台東專業報馬仔林錦成病逝 一身打扮勸人知足長善

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東元宵節陣頭遶境中的「報馬仔」林錦成，20幾年來赤腳、不對稱打扮走在隊伍前勸人知足長善，感恩惜福。他是專業報馬仔，日前病逝，明日將出殯。

「鏘、鏘、鏘」台東元宵節重頭戲陣頭遶境，在天后宮媽祖鑾駕前方敲鑼的報馬仔林錦成，20幾年前在台東建築業頗有盛名，後來轉業開了一間小餐館。

民國92年台東老報馬仔「通伯」身體不佳，希望以擲筊方式選出新一代報馬仔，結果怎麼求就是沒有聖杯，林錦成自己擲筊徵詢媽祖，結果聖筊，就這樣成為台東陣頭遶境前報馬仔。

擔任報馬仔後，他親自前往雲林北港朝天宮「取經」，朝天宮不僅傾囊相授，還送一套完整的報馬仔裝給他，於是成為台東第一位專業的報馬仔。日前因病過世，享壽61歲，擔任媽祖使者工作20幾年，明天出殯。

報馬仔右腳不穿鞋、左腳貼藥膏，一身裝扮不對稱，小朋友覺得相當逗趣，但這身打扮要傳達的是有意義的訊息。

林錦成曾接受中央社記者訪問表示，報馬仔頭戴紅纓帽，代表的是負責盡職，眼睛上的老花眼鏡（單片眼鏡），要人明辨是非、看破世情；臉上留著兩撇燕尾鬚，諧音「言非虛」寓意言而有信；肩膀上扛著長傘、紙傘和合傘，意義就是長善、直善、和善；傘上的韭菜代表長長久久，豬足代表知足。

傘上還會繫著錫製的酒壺，意思要大家懂得惜福，另一邊吊著鑼是要大家勞心勞力。另外，報馬仔會「背穿羊襖」反穿羊毛衫，意思是倍受煎熬；腰間插有一只旱煙桿，台語諧音感恩之意；煙桿之下有一只煙草袋，是指代代相傳。

最重要的是，報馬仔要右腳打赤腳，叫做「腳踏實地」；左腳雖然穿草鞋，但是褲管上捲，小腿貼上藥膏，自揭瘡疤也暗喻「勿揭人瘡疤」。

他說，總言之，報馬仔一身打扮，就是要世人知足長善，感恩惜福，這也是媽祖所要傳達給世人的最終目的。（編輯：謝雅竹）1131225