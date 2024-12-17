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音樂人楊立德辭世 曾為「他不愛我」、「奉獻」填詞

2024/12/17 17:25
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（中央社記者王心妤台北17日電）作家趙麗華今天在微博貼出台灣音樂人楊立德的訃聞，並提及他今天早上因心臟驟停過世，享壽73歲。楊立德曾為「他不愛我」、「奉獻」、「明天你是否依然愛我」等填詞。

楊立德曾為膾炙人口的歌曲「明天你是否依然愛我」、「奉獻」、「他不愛我」、「愛了就愛了」等名曲填詞。他還有著攝影師的身分，並曾跟小虎隊、蔡琴、蘇芮等人合作。

趙麗華貼出的訃聞中提到，楊立德以卓越的音樂才華跟創意而聞名，除了音樂產業，他在攝影和廣告業也有傑出成就，並引領了台灣廣告業的發展，甚至創造了「工作室」的概念，「他的離世讓我們失去了一位傑出的藝術家和親愛的師友。我們將懷念他的音樂、他對生活的熱情以及他對美的執著。」

趙麗華表示，楊立德的悼念儀式將於近期舉行，詳細資訊將另行通知。（編輯：龍柏安）1131217

趙麗華
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