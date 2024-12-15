西班牙服飾品牌Mango創辦人墜谷身亡 享壽71歲

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（中央社馬德里14日綜合外電報導）西班牙服飾品牌Mango表示，創辦人安迪克今天因墜谷意外過世，享壽71歲。Mango是歐洲最大時尚集團之一，在全球擁有近2800間門市。

Mango並未提供更多細節，不過西班牙媒體報導，安迪克（Isak Andic）是在巴塞隆納附近山區與數名家庭成員一起健行時，從峽谷墜落身亡。

Mango總部位於巴塞隆納，其執行長魯伊斯（Toni Ruiz）透過聲明說：「我們非常遺憾地宣布，Mango非執行主席暨創辦人安迪克意外過世。」

安迪克1953年在伊斯坦堡出生，14歲時與家人一同搬到西班牙巴塞隆納定居。

在1984年，他在兄長幫助下於巴塞隆納最知名的購物街格拉西亞大道（Paseo de Gracia）開設第一間店面，並大獲成功。

西班牙當時才剛脫離佛朗哥將軍（Francisco Franco）長達數十年的獨裁統治，消費者渴望購買更現代的服裝。

安迪克以Mango之名，迅速在西班牙開設數十間門市，接著從鄰國葡萄牙、法國開始拓展海外版圖。

根據Mango官網，Mango現已鞏固自身作為國際頂尖時尚集團之一的地位，打進全球120多個市場，並擁有1萬5500名員工。Mango在2023年的營業額高達31億歐元。（譯者：洪培英）1131215