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柯文哲若起訴市府撤京華城容積獎勵？蔣萬安：將做相對應處理
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廖志城改善埔里財政 加碼重陽金、續辦生育金2萬

2024/12/25 13:22（12/25 13:41 更新）
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埔里鎮公所25日舉辦埔里鎮長廖志城（圖）就職6週年記者會，廖志城細數政績並宣布，民國114年敬老金加碼至新台幣2000元、續辦生育金每胎2萬元。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年12月25日
埔里鎮公所25日舉辦埔里鎮長廖志城（圖）就職6週年記者會，廖志城細數政績並宣布，民國114年敬老金加碼至新台幣2000元、續辦生育金每胎2萬元。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年12月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）埔里鎮長廖志城上任後大幅減少路面坑洞、提升人行安全、完成枇杷城大排整治美化、新辦多項文化觀光活動等；廖志城也說，明年起敬老金加碼至2000元、續辦生育金每胎2萬元。

鎮公所今天舉辦鎮長就職6週年記者會並說明6年政績，包含公所財政持續創造盈餘並還債、推動有感社會福利及公共建設、埔里鎮33里完成建構44處長照據點達百分百覆蓋率、推出弱勢助學圓夢計畫、開辦食物銀行關懷弱勢家庭、致力輔導社區社造化及福利化發展。

廖志城說，有感埔里鎮將邁入超高齡城鎮，社會福利和社區長照資源布建非常重要，由於鎮庫財政改善，加上鎮民代表會主席林釧儀及所有代表大力支持，公所將財政優化改善與施政紅利，擴大加碼挹注社福補助，預算規模從新台幣3000萬元增至6000萬元以上。

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廖志城宣布，65歲以上鎮民重陽敬老金，明年起加碼1000元，達每人2000元；新增鎮民喪葬慰問金5000元；生育獎勵金每胎原1萬元，今年起補助達2萬元，這項政策明年續辦；人民團體、社團每年補助增加，每案最高2萬5000元；教育及體育獎勵金加碼至每年160萬元。

廖志城表示，為守護埔里社區安全，明年將再投入3期經費2000多萬元，增設近600組監視器，提升埔里居住安全；另外，仁愛公園老人會館因結構安全等問題決定拆除改建，在不舉新債原則下，鎮公所分年編列近億元經費興建新館舍，近期已委託規劃設計。（編輯：謝雅竹）1131225

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