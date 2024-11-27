埔里花卉展11/30登場 專業人士、親子同遊都適合

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）埔里鎮公所11月30日至12月29日舉辦「埔里花卉展」，以在地特色花卉規劃室內外展區、蘭花專區、花卉裝置藝術等，假日還有藝人、團體表演，適合專業人士欣賞及親子同遊。

農業部農糧署指導、埔里鎮公所及中華盆花發展協會主辦「埔里花卉展」，11月30日至12月29日在埔里花卉物流中心舉行，其中12月15日前週六、週日還有泡泡派對、氣球派對、川劇變臉、團體演出、小丑特技秀、魔術互動、雜耍秀等戶外活動，適合親子假日出遊。

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埔里鎮公所今天對外宣傳，鎮長廖志城致詞表示，埔里鎮在切花、盆花、國蘭等市場年產值新台幣數億元，辦花卉展除活化花卉物流中心，也盼進一步提升埔里花卉產業，今年主要展區、戶外大型花卉空間營造皆使用在地花卉，還有不能錯過的花店、文創店、咖啡等。

鎮公所表示，展區有室內、戶外特色主題花卉區、在地花卉專區、蘭花區、花卉裝置藝術等，11月30日至12月15日每逢週六、週日，還有小農及文創市集、多肉植栽製作體驗、藝人演出、社區及在地團體表演、胖卡餐車，歡迎民眾參加國產花卉極致饗宴。（編輯：陳仁華）1131127