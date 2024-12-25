故省議員陳根塗夫人陳簡寶貴 百歲辭世12/26公祭

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）已故前台灣省議員陳根塗的夫人陳簡寶貴日前以百歲嵩壽辭世。欣欣天然氣公司今天表示，陳簡寶貴長期推動公益與藝術文化，關愛學子，告別式將於26日上午在台北市懷愛館公祭。

欣欣天然氣公司今天發布新聞表示，公司前董事、陳根塗先生文教基金會董事長陳簡寶貴12月6日辭世，享嵩壽100歲。

新聞稿說，治喪委員會由前副總統蕭萬長擔任主委，前行政院院長毛治國、江宜樺，國民黨主席朱立倫等人任副主委，台北市副市長李四川任總幹事。

陳簡寶貴為新北市永和地區前台灣省議員陳根塗的妻子，其子陳希舜為前台灣科技大學校長、陳何家為現任欣欣天然氣公司董事長。

陳何家告訴中央社記者，其母親如願於睡夢中辭世，兄弟姊妹決定以祝福的心送別母親。他謝謝外界關心，及政經學界與地方仕紳前往弔唁。

治喪委員會表示，昔日地方耆宿陳根塗參政30餘年，一生為地方築堤、造橋、興學，貢獻社會、國家；陳簡寶貴出生於升格前的台北縣樹林山佳，曾返鄉任教於母校山佳國小。

治喪委員會說，陳簡寶貴承先生遺志，創立文教基金會熱心地方公益，提供學生清寒獎助學金、語言競賽；也組合唱團慰問受刑人，至海外宣慰僑胞。（編輯：張銘坤）1131225