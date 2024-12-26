高市114年公告土地現值平均漲5.19% 大遠百蟬聯地王

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市地政局今天公布民國114年公告土地現值平均調幅5.19%。其中，最高地價區段由大遠百百貨公司連續第12年蟬聯地王，公告土地現值為每平方公尺新台幣59萬元（每坪約195萬元）。

高雄市地政局今天表示，114年公告土地現值調整作業，經地價及標準地價評議委員會衡量市場發展狀況及各項影響地價因素後，於今年12月20日評議通過。

調整後，高雄市114年公告土地現值平均調幅5.19%。除了大遠百連續第12年蟬聯地王，次高地價區段則為博愛二路路線價區段（裕誠路與明華一路間），公告土地現值為每平方公尺52萬元（每坪約171.9萬元）。

調幅最高行政區為楠梓區7.51%，因受台積電效應影響，區內科技產業聚集成形，加上新台17線交通建設挹注，吸引就業人口移入，剛性需求增加，反映房地交易價格上漲情形。

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其次分別為鼓山區7.48%、仁武區7.30%、橋頭區6.70%及左營區6.52%，主要調整在市地重劃及區段徵收等開發成果顯現地區，輕軌周邊、鐵路地下化沿線及捷運岡山路竹延伸線等交通樞紐地區，反映開發效益、重大建設及市場成交行情。

地政局長陳冠福表示，114年公告土地現值調整作業，由各地政事務所地價人員結合實價登錄資訊及蒐集交易案例估計而成，提報高市地價及標準地價評議委員會評定，調整成果將於114年1月1日公告。（編輯：李淑華）1131226