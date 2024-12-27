高師大公布10大新住民重大新聞 籲落實專法及配套

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）國立高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心今天公布「2024年全國10大新住民重大新聞」票選結果，發起人尤英夫表示，「新住民基本法」雖三讀通過但缺乏組織法，應儘速推動配套。

尤英夫會前接受媒體聯訪時說，多年來持續辦新聞票選，希望社會大眾能更重視新住民議題，讓他們共融於台灣社會；一路走來發現有越來越多元的新聞角度，但不可諱言社會仍存在一些對新住民污名化的問題。

尤英夫提及，今年新住民的大事是「新住民基本法」與「國籍法」修正三讀，但基本法實施仍受限於組織法的缺失及相關配套措施不足，影響其實質效用，對比原住民族與客家基本法，新住民基本法未能設立高層級專責機構及專屬基金會，讓政策推動受限。

今年入選的10大新聞分別為「失聯移工暴增：移工是台經濟支柱 勿群體污名化」、「立法院三讀通過新住民專法 內政部：持續精進新住民照顧服務措施」、『鏡頭背後的新聲3／「多元學習」到「多元文化」續寫不被定義的人生腳本』、「居留證延期雲林移民署定點收件聯手海巡署新二代宣導」、「兩岸同婚第三地結婚可在台登記 伴盟：高度肯定」、『新住民淪長照政策邊緣人民團推7種語言懶人包「盼政府提供通譯服務」』、「新二代熱愛台灣原民文化盼投入偏鄉美術教育」、「中華男籃歸化球員有解 立院修法放寬申請歸化居留年限（國籍法）」、「中市府新住民照顧服務獲內政部評鑑特優殊榮」、『「新家、新鄉、新朋友」金門移民節登場 文化融合點亮小島魅力』。

高師大文學院長李翠玉指出，新住民在台灣扮演重要角色，目前台灣社會上還是存在著一些對新住民污名化的問題，期待經媒體的正面報導提升能見度，也讓新住民更加與台灣社會共融。

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南高雄家扶中心主任郭淑美說，在家扶的服務個案中新住民家庭也有不小的比例，而其中又以單親狀況最多；這些人原本懷抱著到台灣展開美好新生活的心情，但來到台灣其實是背負更沈重的負擔。

活動主辦單位高師大東南亞暨南亞研究中心、南高雄家扶中心，從數百則新聞中挑選出60多則新聞；再經由9名評審，分別選出心中的前20大新聞後，經綜合評比加權計分選出新住民10大重要新聞。（編輯：郭諭儒）1131227