北市揪蔬果農藥殘留違規 三總營養部、築間、老四川入列

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市衛生局公布11月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，50件中17件不符規定，包含三軍總醫院營養部及知名餐飲老四川巴蜀麻辣燙、築間幸福鍋物、丰明殿涮涮鍋等都入列。

台北市衛生局今天以新聞稿表示，11月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果17件產品不符規定，為「香菜」4件；「菠菜」3件；「油菜」、「青江菜」、「青蔥」各2件；「芥藍」、「茼蒿」、「白蘿蔔」、「甜椒」各1件，各檢出1至7項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，不符規定產品除「甜椒」外，均屬高風險農產品。

不符規定名冊中，包含丰明殿涮涮鍋、老四川巴蜀麻辣燙、丰明殿涮涮鍋殿堂等餐飲，還有通路商例如全聯、第二果菜批發市場等，三軍總醫院營養部也入列。

衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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針對不符規定產品，衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

另外，已通知台北農產運銷股份有限公司，針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。（編輯：戴光育）1131227