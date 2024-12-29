戴義肢跑花蓮太平洋馬拉松 桂鳳獲贈勇士獎受邀代言

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）左腿截肢5年的桂鳳穿戴專屬運動型義肢在太平洋馬拉松跑完5公里賽程，經媒體報導後，此項馬拉松創辦人魏嘉賢日前特別頒發「勇士獎」給桂鳳，希望她的故事能鼓舞更多人。

花蓮太平洋縱谷馬拉松創辦人魏嘉賢在花蓮慈惠堂前，頒發「勇士獎」給桂鳳，表彰她以堅韌與勇氣面對生命挑戰的精神，魏嘉賢說：「雖然今年對花蓮來說充滿挑戰，但就像桂鳳姐一樣，只要我們心中懷抱希望，就一定能克服困難，迎來更美好的未來。」

魏嘉賢指出，隨著新年的到來，這份溫暖的勇氣與希望也將繼續傳遞下去。桂鳳的故事不僅為她自己的人生寫下新的篇章，更成為許多花蓮鄉親心中的一道光，即使面對生命的難題，只要有堅定的信念，就能創造屬於自己的奇蹟。

魏嘉賢在頒發勇士獎時，特別提到太平洋縱谷馬拉松的特殊意義，「這項賽事是屬於花蓮在地的活動，讓許多鄉親不用舟車勞頓前往北部或西部參加比賽，也讓更多人有機會在花蓮最美的縱谷裡奔跑。不僅如此，太平洋縱谷馬拉松更榮獲日本專業跑步雜誌『跑步者』（Runners）評選為『值得來跑的馬拉松賽事』，這不僅展現了我們在地的特色，更讓世界看見了花蓮的魅力。」

此外，魏嘉賢也向桂鳳發出邀請，歡迎她每年都以貴賓身分參加太平洋縱谷馬拉松。魏嘉賢說，桂鳳的故事已成為這場賽事的最佳代言人，她的精神鼓舞了無數人，也讓這場活動更有意義。

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桂鳳5年前因健康因素失去左腿，曾一度陷入生命的低谷。然而在親友的鼓勵和門諾醫院醫療團隊的專業支持下，不僅學會重新站起來，還逐步挑戰跑步，並成功完成5公里跑步，用毅力詮釋真正的勇士精神。她坦言：「從裝上義肢可以走路，到能跑起來，這看似簡單的過程，其實是經歷了無數次不斷的練習與努力才達成的。每一次失敗都讓我更接近成功，而每一步踏實的前進，都讓我更加堅定自己能做到。」

桂鳳表示，生病前就非常喜歡跑步，覺得身心舒暢，跑步是她最放鬆、最享受的時刻，即便生病後也不願放棄。現在能重新跑起來，可說是一種生命的重生。（編輯：李淑華）1131229