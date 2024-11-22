工廠悶燒花蓮市連日惡臭 環保局開罰10萬元

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮美崙工業區固體燃料製造廠11日火災後悶燒，異味持續近一週，影響民眾生活，有人出現頭暈、噁心症狀。花蓮縣環保局指出，檢測周界異味超標，已勒令停工並開罰10萬元。

花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢指出，惡臭持續近一週，有居民反映，整夜無法入眠，出現頭暈、噁心症狀，嚴重影響民眾健康及生活品質，要求環保局調查重罰，追究賠償責任。

花蓮縣環保局指出，台泥花蓮廠後方固體燃料製造廠11日發生火災，因堆置燃料的原料因大雨造成底部蓄積較高溫度，導致自燃，經消防局撲滅明火，但仍有悶燒情形，當天派員攜帶直讀式氣體偵測儀進行環境空氣周界監測，當時數值是0，13日至15日都到場複查，並啟用灑水車降溫。

花蓮縣環保局指出，18日又接獲多起異味通報，進廠發現原料堆置區仍有疑似悶燒情形，採樣確認周界異味已超標，依空氣污染防治法開罰新台幣10萬元，同時於下風處採取1鋼瓶樣品，送檢測機構分析，預計1週內有結果。

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民眾擔心惡臭可能含戴奧辛等有毒物質，花蓮縣環保局指出，因縣內沒有專門檢測公司，昨天化學署毒災應變隊有先用偵測器量測，初步沒有測出戴奧辛，不過可能是數值太低或儀器測不到，仍有請北部監測公司來採樣，帶回實驗室分析。

花蓮縣環保局指出，已要求業者停工、移置堆置的原物料，避免持續蓄積高溫，目前每天都派員前往監測，若有超標，會持續開罰。（編輯：郭諭儒）1131122