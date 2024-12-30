財劃法修法爭議 陳其邁：立委要為自己表決負責

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）財劃法修法引發爭議，高雄市長陳其邁今天說，每個立委都要為自己所代表的立場或是表決負責，「如果對高雄不利，幹嘛要舉手？因為你表決舉手，就代表你的立場。」

高雄車站天棚28日舉行啟用典禮，藍綠立委出席，並針對「財劃法」引發論戰。國民黨立委柯志恩感嘆自己也想補救，民進黨立委黃捷當場建議柯志恩去向國民黨團總召傅崐萁建言，但柯志恩卻回說：「傅崐萁哪裡是我可以講的」。

對此，陳其邁今天出席電力驅動渡輪交船啟用典禮時接受媒體聯訪表示，不知道國民黨團是什麼運作方式，以民進黨來說，這是黨內民主，黨團要做什麼決議，一定要黨團大家都同意，才能進行相關議案的表決。

陳其邁說，如果對台北有利，對高雄不利，立委也可以不舉手，如果真的很有困難，也可以離場。「每個委員都要為自己所代表的立場或是表決負責，假如對高雄不利，幹嘛要舉手？因為你表決舉手，就代表你的立場」。

此外，針對高鐵南延屏東採高雄方案，陳其邁說，路線方案選擇須衡量各種優缺點，做全盤綜合性評估，他曾提到技術可行、衝擊減小、也對高雄未來發展有利3項條件，所以交通部也持續修正明挖段的路段，希望能夠盡量減少。

陳其邁並表示，工程勢必會對交通造成衝擊，除了採潛盾技術，明挖段的部分，也希望工程的施工時間能夠集中及縮短，加快整個區域開發。同時，大都更計畫也要順利進行，否則就沒辦法同步配合地方發展。

陳其邁說，希望高鐵興建過程，同步進行都更計畫，並順利解決相關的聯通道問題，形成一個串聯南高雄的新都心，這對於高雄車站未來配合高雄方案至關重要，市府也會全力把相關的周遭城市發展配套做好。（編輯：李淑華）1131230