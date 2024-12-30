宛如北海道紫色花海 花蓮農改場推4款仙草新品種

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮區農業改良場育成4款仙草新品種，適合景觀營造，紫色仙草花海猶如日本北海道薰衣草花田，盼加強台灣原生植物在生態保育與永續利用，實現生態、農業與觀光的共贏發展。

花蓮區農業改良場長楊大吉接受媒體聯訪表示，蒐集全台仙草品種20多個品系後篩選出4個品種，分別有不同特性，除了食用之外，特別著重開花期、營造景觀效果，且能吸引天敵，不光能吸引蜜蜂，還有寄生蜂，具生態上功能。

楊大吉說，一般仙草開花期為10、11月，花蓮4個品種從10月陸續開花至翌年元月，其中「花蓮2號」產量比其他品種高40%以上，市面上仙草產量每公頃8、9噸，2號則高達12噸以上。

「花蓮3、4號」是機能性成分特別高，如抗氧化能力等，4號花色特別深紫，花期也長，在營造景觀上具有優勢，有利推動休閒產業。

楊大吉指出，將與學術單位如宜蘭大學、中研院等合作深入研究仙草花的機能性，期待仙草不僅是國人夏天消暑飲品，對打造景觀、給予現代人療癒之感，同時對生態有助益。

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花蓮農改場說明，仙草是台灣特有的原生植物，廣泛應用於飲品與甜品中，傳統上以其清熱解毒、降血壓的效果備受推崇。近年來，現代科學研究發現，仙草富含多酚與類黃酮等機能性成分，例如咖啡酸、槲皮素及山柰酚，展現抗氧化、抗發炎、保護肝腎等多方面的健康價值。

然而，仙草通常在開花前即被採收，因此以往極少有人見到仙草盛開的景象。自2017年花蓮農改場首次發表仙草花海景觀照片後，這美麗的原生植物逐漸受到矚目，從單一農業用途拓展到農業休閒景觀，成功帶動農村經濟與生態保育的發展。（編輯：李淑華）1131230

花蓮區農業改良場育成4款仙草新品種，適合景觀營造，紫色仙草花海猶如日本北海道薰衣草花田，盼加強台灣原生植物在生態保育與永續利用。中央社記者李先鳳攝 113年12月30日

農業部花蓮區農業改良場30日在有機農業研究中心舉辦「仙草新品種觀摩會」，首度展示育成的4款仙草新品種，打造仙草花海向農友說明。中央社記者李先鳳攝 113年12月30日