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花蓮富里米香Q好吃獲認證 12月將進軍日本東京

2024/11/4 15:20（11/4 16:01 更新）
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花蓮縣富里鄉農會與日本米福株式會社、山田屋株式會社4日舉行簽約儀式，將外銷富里有機米到日本，未來在東京銀座百貨公司上架。中央社記者李先鳳攝 113年11月4日
花蓮縣富里鄉農會與日本米福株式會社、山田屋株式會社4日舉行簽約儀式，將外銷富里有機米到日本，未來在東京銀座百貨公司上架。中央社記者李先鳳攝 113年11月4日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮富里鄉有機稻米香Q好吃被日本人認證，富里鄉農會今天與日本米福株式會社、日本山田屋株式會社簽約，以後在日本東京銀座百貨公司就可以買到富里有機米。

雙方簽約儀式今天在富里鄉農會羅山碾米工廠會議室舉行，農糧署東區分署長林美華、花蓮區農業改良場長楊大吉、高雄區農業改良場長戴順發、農會理監事、總幹事、日方代表等人出席，共同見證台日合作銷售有機米。

戴順發致詞表示，此次簽約的稻米品種是高雄139，早在民國64年育成，在花蓮成長茁壯，成為「富麗米」的經典品種。

要外銷日本必須通過嚴格藥檢，有機米比較容易達成，經過篩選富里鄉許多農民種植的稻米都符合條件，能夠在東京銀座百貨公司上架，是很大的突破。

楊大吉指出，民國83年富里鄉開始推動有機耕作，擁有得天獨厚的環境，91年時已外銷日本，93年羅山村成為全台第一個有機村，樂見富里鄉農友努力成果。

日本米福株式會社長五味礼治表示，對台灣的印象是九份、台北等，來到花蓮富里鄉好像日本魚沼，是栽培好吃的米的地方，他收到樣品煮來吃有如日本米，看到富里集合大家力量栽培有機米，令他驚訝。未來趨勢以健康取向，通過檢驗的米的需求一定增加，希望雙方持續合作。

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富里鄉農會總幹事張素華說，簽訂協議後，未來只要經過日本檢測通過的米都可以銷到日本，目前沒設定數量上限，仍會以台灣民眾需求為優先，農會和某大賣場有合作，優先供應，多餘的量才會外銷日本；有機米預計12月在日本上架，盼藉此打開全球市場通路，提高有機米生產面積與農民收益。

富里鄉水稻生產面積每期作約2200公頃，年產2期共約4500公頃，每年稻米產量約2萬8600公噸，是全國名列前茅的水稻生產區。張素華說，有機米種植面積包括產銷班約600多公頃、農會契作約170公頃，每公頃生產稻米約6公噸。（編輯：李淑華）1131104

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